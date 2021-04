Sardegna: antincendio, sottoscritto contratto per 11 elicotteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 11 gli elicotteri leggeri che la regione Sardegna metterà in campo per il servizio antincendio per il triennio 2021-2023. Un altro velivolo pesante sarà invece impiegato dal 1 luglio al 31 agosto di quest'anno. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Christian Solinas, annunciando la sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione degli incendi rurali e boschivi. "Ogni anno, in Sardegna - ha spiegato il governatore - si ripropone con regolarità l'emergenza incendi. Un grave fenomeno che rappresenta una vera e propria calamità per l'Isola, procurando ingenti danni al patrimonio ambientale, ai beni e alle persone. Perciò, è indispensabile dotarsi dei mezzi necessari per la lotta antincendio, tra cui un'adeguata flotta aerea". (segue) (Rsc)