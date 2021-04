Campania: Cammarano (M5s), centrale potenziamento tratta ferroviaria Sa-Rc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il potenziamento della tratta ferroviaria Salerno-Reggio Calabria deve essere centrale nelle politiche di sviluppo delle Aree Interne. Per questa ragione, dobbiamo lavorare perché si crei sinergia tra tutte le realtà rappresentative della provincia di Salerno e la Regione, affinché ci sia unità d'intenti rispetto alla realizzazione di un'opera strategica non solo per l'hinterland, ma per l'intera Campania". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne Michele Cammarano, a margine dell'audizione con sindaci dei comuni del Vallo di Diano e del Cilento e con le associazioni e i comitati rappresentativi del territorio che ha aggiunto: "Oltre alla pianificazione di una viabilità e di una rete di trasporti complementare all'opera, qualunque tracciato venga scelto". (segue) (Ren)