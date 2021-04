Covid: Boccia (Pd), Regioni e Comuni decisivi per emergenza e per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo delle Regioni e dei sindaci "era e resta fondamentale per il loro differente ruolo di autorità sanitarie sui territori. Lo è stato per fronteggiare l'emergenza sanitaria e sociale e lo sarà anche nella ripartenza". Lo ha affermato Francesco Boccia, deputato Pd e Responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, entrando a Montecitorio. "Lo dice la Costituzione, ma lo conferma il fatto che presidenti e sindaci sono eletti direttamente dal popolo che resta la massima e unica legittimazione in una democrazia, a maggior ragione in una fase così complessa sul piano sociale - ha aggiunto -. Solo esercitando costantemente la leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali rendiamo efficace l'azione del decisore pubblico, altrimenti il rischio caos è inevitabile".(Rin)