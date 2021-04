Napoli: assessore Pagano incontra console del Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina presso la sede consolare venezuelana l'assessore con delega alle Relazioni internazionali del Comune di Napoli, Giovanni Pagano, ha incontrato la console del Venezuela, Esquia Alejandra Rubin De Celis Nunez, per "rafforzare le relazioni diplomatiche tra le due istituzioni e avviare così una collaborazione continuativa in termini di opportunità e progettualità condivise", spiega una nota del Comune. "Un incontro lungo e proficuo dal punto di vista della cooperazione tra il Comune di Napoli e lo stato Venezuelano - ha dichiarato l'assessore Pagano - Manterremo continuità nelle relazioni per sviluppare quanti più progetti di cooperazione possibili, tramite il consolato napoletano, per sostenere il popolo del Venezuela e favorire una maggiore condivisione tra i due paesi, non solo per la storia migratoria comune del passato ma soprattutto per le innegabili caratteristiche latine di entrambe le culture". (Ren)