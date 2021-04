Piemonte: rappresentanti operatori gioco d'azzardo in Regione, "modificare legge o perderemo i lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Regione Piemonte, durante una pausa dei lavori d’Aula il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia – alla presenza del vicepresidente della Giunta Fabio Carosso e degli assessori Marco Protopapa e Andrea Tronzano – ha ricevuto una delegazione di rappresentanti e operatori del gioco d’azzardo legale che questa mattina ha manifestato sotto Palazzo Lascaris. I delegati dei lavoratori Valentina Gullino e Mara Pasquale hanno evidenziato i timori di perdere il lavoro qualora la legge regionale non venga modificata, dal momento che già 1.700 posti sono stati persi e 5.000 rischiano la stessa sorte dopo il termine di maggio, data di scadenza dei cinque anni previsti dalla legge per consentire agli imprenditori di mettersi a norma rispetto alla distanza delle slot-machine dai luoghi sensibili. I rappresentanti di Sapar Alessia Milese e Astro Massimiliano Pucci hanno invece contestato che la legge abbia sortito negli anni gli effetti certificati dagli operatori e che la riduzione del gioco legale abbia favorito di gran lunga quello illegale. (segue) (Rpi)