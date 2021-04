Sardegna: sottosegretario Cancelleri in visita nell'isola ma Giunta Solinas non viene avvisata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Giovanni Carlo Cancelleri visita la Sardegna, ma non avrebbe avvertito la Giunta regionale. L'esponente del Movimento cinque stelle è arrivato nell'isola per effettuare sopralluoghi ai cantieri sulla Sassari-Olbia, sulla Statale 131 e sulla 389 "per verificare i lavori della manutenzione programmata". "Un'occasione mancata", commentano in questo modo il mancato coinvolgimento dell'esecutivo sardo gli assessori delle Infrastrutture, Aldo Salaris, e dei Trasporti, Giorgio Todde, che esprimono il proprio rammarico e disappunto circa le modalità con cui si è sviluppato il sopralluogo dell'esponente del governo Draghi in Sardegna. "È con stupore che abbiamo appreso della visita in Sardegna del sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Cancelleri - scrivono in una nota i due esponenti del governo regionale sardo - con cui avremmo certamente voluto fare il punto sullo stato delle infrastrutture in Sardegna e a cui avremmo voluto esporre lo stato di criticità in cui versano alcune tra le principali arterie di collegamento sarde, che nonostante le reiterate richieste di attenzione da parte del governo centrale sono ad oggi state escluse perfino dalla lista delle opere da commissariare". (segue) (Rsc)