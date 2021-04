Napoli: Lega, Comune mal gestito e senza alcuna progettualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La malagestione amministrativa della sinistra a Napoli è stata al centro della puntata settimanale di "Dillo alla Lega", appuntamento in diretta Facebook sulla pagina della Lega Napoli, dove ogni lunedì pomeriggio cittadini, rappresentanti della società civile e ed esponenti del Partito si confrontano sul futuro della città. Moderati dal giornalista Giancarlo Borriello, sono intervenuti il senatore Ugo Grassi, il responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione Christian Tranfa, il giornalista del "Mattino" Antonio Folle, il coordinatore della Municipalità 1 Paolo Santanelli e il coordinatore cittadino Severino Nappi". L'annuncio in una nota del partito napoletano. Grassi ha spiegato: "Sotto la guida di de Magistris, Napoli non ha avuto progettualità e vive tutt'ora una crisi legata alla crisi stessa delle amministrazioni comunale e regionale. La Lega sta lavorando per dare un futuro alla città, partendo dall'ascolto dei cittadini. Stiamo compiendo un lavoro di progettazione importante e molto articolato, per il rilancio di città e anche della regione". (segue) (Ren)