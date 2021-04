Sardegna: antincendio, sottoscritto contratto per 11 elicotteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di schierare gli elicotteri leggeri è legata alle caratteristiche dei velivoli, che consentono di operare in condizioni di forte vento, con una velocità a pieno carico (cinque persone più il pilota) non inferiore a 180 km/h, un'autonomia di due ore e mezza e di utilizzare una benna di 900 litri. Mentre, le caratteristiche dell'elicottero pesante consentono di operare in condizioni di forte vento, con una velocità a pieno carico (15 persone più il pilota) non inferiore a 240 km/h, un'autonomia di 2 ore e mezza e utilizzare una benna di 4.000 litri. "La novità più importante - ha aggiunto l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis - è lo schieramento per tutto l'anno di un elicottero, che svolgerà attività di protezione civile, nella base elicotteristica di Fenosu, in grado di intervenire in tutto il territorio regionale nell'ambito delle attività del Corpo forestale, in particolare nella lotta agli incendi boschivi, che si verificano anche al di fuori del periodo consueto. Mentre, lo schieramento degli altri elicotteri sarà progressivo a partire da uno schieramento minimo di quattro mezzi, da maggio a ottobre, fino allo schieramento massimo con i restanti sei mezzi, da giugno a settembre, periodo caratterizzato dalla forte presenza di incendi, sia in termini di numero che di superficie percorsa dal fuoco". (Rsc)