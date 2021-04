Covid: in Sardegna nuove indicazioni operative per vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna accelera ulteriormente sulla campagna di vaccinazione per cittadini over 80 e l'immunizzazione dei pazienti a elevata fragilità e tutti soggetti che, pur non rientrando nella categoria dei fragili, hanno un'esenzione per patologia. Come rileva una nota, dal 22 d'aprile i cittadini over 80 non ancora vaccinati, per cui non fosse stata possibile la registrazione sul portale regionale dedicato, potranno prenotare la somministrazione del vaccino contattando, entro il 30 aprile, il 1533, da rete fissa, o i numeri 070.276424 e 070.474747, per chi chiama da rete mobile. In alternativa sarà possibile inviare una mail all'indirizzo prenotazionevaccini.over80@atssardegna.it indicando le proprie generalità, recapito telefonico e il comune di domicilio o residenza. Gli ultraottantenni allettati o che necessitano di somministrazione del vaccino a domicilio, devono rivolgersi al proprio medico di famiglia. Nel caso questi siano anche portatori di disabilità grave saranno vaccinati anche i familiari conviventi e i caregiver. Le persone con elevata fragilità, di cui fanno parte i soggetti che hanno un'esenzione per patologia fra quelle specificatamente indicate nell'elenco che sarà disponibile a breve sul portale regionale sardegnasalute.it, i disabili gravi e i soggetti estremamente vulnerabili in carico ai centri specialistici (pazienti oncologici sottoposti a terapia, diabetici con danno d'organo e affetti da malattie rare), indipendentemente dal loro anno di nascita, saranno contattati direttamente dall'Ats sempre a partire dal 22 aprile. (segue) (Com)