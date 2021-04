Molise: Consiglio regionale, da lunedì al via prima seduta sessione Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà lunedì prossimo, 26 aprile, la prima delle tre sedute dell'Assemblea regionale da dedicare alla sessione di Bilancio. Il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, ha deciso di convocare il Consiglio regionale secondo questo calendario: lunedì 26 aprile, con all'ordine del giorno il "Documento di economia e finanza regionale (Defr) per il triennio 2021/2023"; il "Piano di rientro concernente la determinazione delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo di Amministrazione realizzatosi a seguito delle risultanze di cui alla Legge regionale 30 dicembre 2020, n.17 (Rendiconto generale per l'esercizio 2019)"; il Bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2021-2023; mercoledì 28 aprile, con all'ordine del giorno le proposte di legge regionale n. 154, concernente "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali", e n. 155, concernente "Legge di stabilità regionale anno 2021"; giovedì 29 aprile, con all'ordine del giorno la proposta di legge regionale n. 156 "Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2021-2023".(Gru)