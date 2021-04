Piemonte: Gabusi, tpl dal 26 aprile? Regione in attesa di indicazioni del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riportare gli studenti in classe al 100% non è un rischio ragionato: è un azzardo inaccettabile sulla pelle di studenti, docenti e personale scolastico – ha dichiarato a consigliera Frediani - Chiedere alle scuole uno sforzo organizzativo per ridefinire gli orari in questo periodo dell'anno, poi, è pura utopia: l'ennesimo annuncio roboante in un momento che, invece, richiederebbe massima prudenza e decisioni condivise”. Durante il question time sono state discusse anche le interrogazioni di Mauro Salizzoni (Pd) su Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta: quando e con che criteri verrà nominato il nuovo Direttore?; di Daniele Valle (Pd) su Risposte urgenti circa l’attivazione di un Centro Vaccinale per l’area dell’ex distretto San Mauro-Gassino; di Silvio Magliano (moderati) su Realizzazione della Tangenziale Est di Torino o Gronda Est; di Paolo Ruzzola (FI) su lavori di ammodernamento dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo (A.S.O. di Alessandria) e relativa riorganizzazione; di Marco Grimaldi (Luv) su quali azioni della Giunta per la Giga-Factory elettrica un Piemonte? (Rpi)