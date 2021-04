Mafie: Borghi (Pd), apprezzamento Forze ordine per odierna operazione in Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "sincero apprezzamento" per l'attività di magistratura e Forze di polizia contro la criminalità organizzata e le sue attività illecite, che ha visto questa mattina condurre in porto una importante operazione in Calabria contro la 'ndrangheta. "Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza, con il coordinamento della direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria al termine di attività di indagine complicate hanno dato una volta di più la dimostrazione della presenza dello Stato e delle istituzioni repubblicane contro la malavita. Nell'esprimere il nostro ringraziamento e apprezzamento per l'operato, rilanciamo una volta di più l'attenzione nei confronti dell'esigenza di mantenere altissima la soglia dell'attenzione contro ogni tentativo di infiltrazione della malavita organizzata nel tessuto economico e sociale del Paese". Lo afferma in una nota Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza, nella segreteria del Pd. (Com)