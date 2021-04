Napoli: Lega, Comune mal gestito e senza alcuna progettualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque Tranfa ha affermato: "La sinistra è solita offendere le persone in divisa e coloro che le difendono. Dinanzi a certi episodi, è necessario l'uso del taser, che non è un'arma ma uno strumento di dissuasione" e dovrebbe essere in dotazione alle forze dell'ordine". Santanelli ha aggiunto: "Abbiamo saputo da alcuni operai che i lavori sono terminati, ma l'area non è stata restituita alla città: il risultato è un ricettacolo di sporcizia". Antonio Folle ha spiegato: "De Magistris ha amministrato solo in base alla sua ideologia. Napoli non si può permettere chi mette a ferro e fuoco Fuorigrotta solo per impedire a Salvini di tenere un comizio. Giorni fa la candidata Clemente è venuta a farsi i selfie a via Torino, nel Vasto, per dimostrare che l'area è stata ripulita. Tempo un paio di giorni, la zona era di nuovo piena di immondizia". Nappi ha concluso: "I malati oncologici e i portatori di gravi patologie sono vittime di un sistema sanitario regionale imballato, ma anche di una città che vive un drammatico degrado sociale, dove le istituzioni sono assenti e i cittadini più deboli pagano il prezzo di tutto questo". (Ren)