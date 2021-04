Decreto Sostegni: Castellone (M5s), governo si sostituisca a Regioni se inadempienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia "abbiamo assistito a tutti i limiti della riforma del Titolo V della Costituzione, con alcune Regioni che hanno gestito malissimo l'emergenza e altre che invece hanno fatto meglio". Lo sottolinea, in una nota, la senatrice del Movimento 5 stelle Mariolina Castellone. "Lo abbiamo visto nella prima ondata, nella campagna vaccinale, in scelte gravissime anche contro le indicazioni del governo. Il Movimento 5 stelle sostiene da sempre la necessità di riportare la sanità a livello centrale e su questo abbiamo anche un disegno di legge depositato a prima firma di Paola Taverna. Intanto, però - continua Castellone - ho presentato un emendamento al decreto Sostegni per fare in modo che, come previsto dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, il governo si possa sostituire a organi delle Regioni, ai suoi enti strumentali, comprese aziende sanitarie ed ospedaliere, qualora il ministero della Salute riscontri pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, anche con specifico riferimento ad inadeguata risposta ad emergenze sanitarie di carattere pandemico". (segue) (Com)