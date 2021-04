Recovery: Buompane (M5s), proposta De Luca su riforma abuso d'ufficio è pessimo segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta, avanzata dal governatore De Luca, per escludere la punibilità di eventuali abusi d'ufficio in relazione alle procedure di spesa del Recovery Fund è inaccettabile e rappresenta un pessimo segnale per tutti: è un'idea che mortifica la giustizia, i pubblici ufficiali stessi e i cittadini. Chi pensa di risolvere i problemi del Paese e di ridare slancio al settore degli appalti con scudi penali o con il blocco dei ricorsi amministrativi commette un grave errore e rischia di danneggiare la collettività. Per affrontare al meglio la gestione dei fondi europei occorre puntare su una reale semplificazione improntata all'efficienza e al potenziamento degli uffici competenti, non certo su disincentivi alla responsabilità". Così, in un post su Facebook, il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Buompane.(Ren)