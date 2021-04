Vaccino: commissario straordinario a Regioni, priorità alle persone fragili e alle classi di età più esposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai dati in possesso della Struttura Commissariale "è emerso che le categorie poste in priorità dall'ordinanza numero 6 del 9 aprile (persone fragili ed appartenenti alle classi di età più esposte e vulnerabili qualora infettate dal virus Sars-Cov-2) non risultano ancora coperte da vaccino in proporzione tale da garantire, ad oggi, la loro messa in sicurezza". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. "La Struttura Commissariale ha raccomandato alle Regioni e alle Province autonome di attenersi puntualmente al dettato dell'ordinanza numero 6, fino ad assicurare la copertura delle categorie in essa indicate, senza estendere - fino a nuove disposizioni - le prenotazioni a soggetti di età inferiore a 60 anni".(Com)