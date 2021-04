Covid: Salvini (Lega), proporremo riapertura dai primi di maggio attività al chiuso ed estensione coprifuoco alle 23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega, "dopo essere riuscita ad ottenere le riaperture di tutte le attività all’aperto dal 26 aprile, il ritorno alla vita nelle Regioni (gialle e bianche) con situazione sotto controllo e la possibilità di spostarsi fra Regioni, proporrà in Consiglio dei ministri e in Parlamento, in accordo con sindaci, governatori e associazioni, la riapertura dai primi di maggio anche delle attività al chiuso e l’estensione almeno fino alle 23 della possibilità di uscire". Lo scrive in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini.(Rin)