Sardegna: sospesa procedura finalizzata a rilascio concessione demaniale marittima per centrale eolica off shore

- La capitaneria di Porto di Cagliari - Sezione demanio ha comunicato con una nota di ieri l'avvenuta sospensione della procedura relativa al rilascio della concessione demaniale marittima richiesta dalla Ichnusa Wind Power Srl di un'ampia area demaniale, di mare territoriale e d'interesse nazionale al largo del Sulcis per realizzarvi una centrale eolica off shore. La sospensione è stata chiesta dalla stessa Società energetica in quanto il progetto è attualmente sottoposto a procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via). La sospensione era stata chiesta dall'associazione ecologista gruppo d'Intervento Giuridico odv (GrIG) con specifico atto di opposizione dello scorso 28 gennaio perché, spiegano gli ambientalisti, "sarebbe solo assurdo concedere per trent'anni un'ampia area demaniale, di mare territoriale e d'interesse nazionale al largo del Sulcis in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali per la realizzazione della centrale eolica off shore proposta". (segue) (Rsc)