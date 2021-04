Sardegna: sospesa procedura finalizzata a rilascio concessione demaniale marittima per centrale eolica off shore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto legittimo - hanno spiegato gli ambientalisti del Grig - tuttavia, oltre il sensibile impatto ambientale, assolutamente tuttora non valutato, rimangono sospese parecchie domande sulla reale utilità per la collettività (non per l'azienda proponente) di un progetto energetico comunque impattante sull'ambiente e le varie componenti ambientali (fra le tante cose, lì passa la rotta migratoria del Tonno rosso, finora bellamente ignorata dal progetto), non sostitutivo delle fonti energetiche fossili ora utilizzate (non esiste alcun obbligo giuridico in tema) e non utile al comparto regionale, che già esporta quasi la metà dell'energia elettrica prodotta". (segue) (Rsc)