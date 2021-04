Infrastrutture: Giovannini rinnova i vertici delle Autorità di sistema portuale e definisce gli obiettivi strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha avviato il completamento delle procedure per il rinnovo dei presidenti delle Autorità di sistema portuale e inviato ai presidenti delle Regioni interessate la richiesta di intesa sui nominativi proposti. Lo rende noto un comunicato. Come prevede la legge, il riscontro da parte dei presidenti delle Regioni dovrà avvenire entro 30 giorni, trascorsi i quali l'intesa si riterrà acquisita. Sono cinque le Autorità portuali per le quali i presidenti sono in corso di nomina: l'Autorità del sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (presidente indicato Fulvio Lino Di Blasio); l'Autorità del sistema portuale di Gioia Tauro (presidente indicato Andrea Agostinelli); l'Autorità del sistema portuale della Sicilia Orientale (presidente indicato Alberto Chiovelli); l'Autorità del sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (presidente indicato Ugo Patroni Griffi); l'Autorità del sistema portuale del Mare Adriatico Centrale (presidente indicato Matteo Africano). Per altre due Autorità portuali il ministero - riferisce la nota - sta procedendo all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per proporre i nuovi presidenti. Si tratta dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. (segue) (Com)