Covid: Piemonte, primo caso di variante sudafricana, positivo 50enne già vaccinato (2)

- "La variante – aggiunge Di Perri - circola a basso titolo in Italia da alcuni mesi e per il momento non ha preso alcuna prevalenza in quanto quella inglese evidentemente è più contagiosa. Nel caso specifico si tratta di un soggetto già vaccinato con il vaccino Pfizer, che è noto dare una protezione discreta contro la variante sudafricana. I vaccini Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson sembrano attivi contro questa variante. Il fenomeno non dovrebbe al momento crescere in misura particolare in funzione della permanenza della variante inglese che rimane pienamente sensibile agli effetti della vaccinazione". "La circolazione delle varianti – conclude il direttore dell’Amedeo di Savoia - è sotto attento monitoraggio molecolare al fine di verificare il grado della loro diffusione nel tempo" (Rpi)