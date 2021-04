Vaccino: Marsilio (Abruzzo) su pass, perplesso da proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di pass vaccinale è stata fatta "ed è inevitabile che si discuta su come applicarla. Sono un po' perplesso sull'inventare un nuovo documento o un nuovo certificato e nuova burocrazia. Penso che una persona vaccinata o che si è fatta il tampone entro le 48 ore ha già un certificato che lo testimonia e sarebbe sufficiente esibirlo". Lo ha detto a "Start" su Skytg24, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. "Bisogna solo decidere - ha proseguito - se limitare la libertà delle persone non ancora vaccinate, o che non possono o vogliono farlo, rispetto alla generalità della popolazione. E' un problema molto complesso che tocca anche i diritti costituzionali". (Rin)