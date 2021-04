Sardegna: sospesa procedura finalizzata a rilascio concessione demaniale marittima per centrale eolica off shore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento il progetto è stato presentato al ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per la fase di verifica preliminare, che precede la predisposizione dello studio di impatto ambientale finalizzato alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (Via). La fase di verifica è stata recentemente conclusa con la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (Sia) da predisporre. Numerose le osservazioni presentate dalla Regione autonoma della Sardegna, dal Ministero della Cultura, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna e dal comando dei Vigili del fuoco di Cagliari. La concessione richiesta ha ad oggetto l'occupazione di 2.617 metri quadri di zona demaniale per la realizzazione di un cavidotto interrato sul molo di ponente del porto di Portovesme, che si estende dalla testata del molo sino all'uscita dell'area portuale fino ad allacciarsi alla stazione Terna Sulcis esistente.Interessati anche 196.920,00 metri quadri di specchio acqueo (Sp) nell'antistante mare territoriale per la realizzazione di un cavidotto sottomarino, dal molo di ponente del porto di Portovesme (Su) sino al limite delle acque territoriali ad ovest della Sardegna e 2.538.674 metri quadri di specchio acqueo oltre il confine del mare territoriale per la prosecuzione dell'elettrodotto marino e per l'installazione di n. 42 turbine con fondazione floating. (segue) (Rsc)