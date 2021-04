Sardegna: sospesa procedura finalizzata a rilascio concessione demaniale marittima per centrale eolica off shore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo d'Intervento giuridico si chiede inoltre "a chi servirebbe un così rilevante quantitativo di energia, oltre a chi lo produce e ci guadagna? Attualmente (dati piano energetico ambientale regionale) in Sardegna abbiamo i seguenti dati relativi alle fonti di produzione energetica: 78 per cento termoelettrica, 11 per cento eolica, 5 per cento bioenergie, 5 per cento fotovoltaico, 1 per cento idroelettrico. Fonte termoelettrica: 42 per cento carbone; 49 per cento derivati dal petrolio; 9 per cento biomasse. Tuttavia, oltre il 46 per cento dell'energia prodotta "non serve" all'Isola e viene esportato, quando possibile, vista la limitata capacità dei due sistemi di trasporto dell'energia (cavidotti Sapei e Sacoi) , complessivamente 1.400 Mw". (Rsc)