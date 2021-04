Sardegna: al via progetto "Smart district", Tim per la digitalizzazione dei distretti industriali dell'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim punta così a far leva sulle proprie fabbriche di prodotto per coinvolgere direttamente l'intero ecosistema imprenditoriale dei distretti che, oltre alle aziende, comprende anche le Pubbliche amministrazioni e le istituzioni locali. Cuore pulsante dell'economia italiana, gli oltre 140 distretti industriali censiti dall'Istat coprono più di 2.100 Comuni italiani e rappresentano il 25 per cento del sistema produttivo nazionale e il 65 per cento della produzione manifatturiera. Obiettivo del progetto è quello di raggiungere tutte le aree industriali del Paese affinché possano avvantaggiarsi di tutte le soluzioni tecnologiche più innovative: dall'automazione alla manutenzione da remoto dei propri macchinari, dalle soluzioni cloud alle tecnologie per la sicurezza con soluzioni di videosorveglianza, dalla gestione della logistica alle flotte aziendali. Saranno abilitate inoltre soluzioni di smart working, di gestione intelligente dei dati e l'adozione dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali. (segue) (Rsc)