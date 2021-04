Vaccino: assessore Pagano, appello all'Asl per un piano rivolto a duemila senza dimora di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensiamo siano molti di più di 1600 i senza dimora a Napoli. Fino a questo momento non abbiamo un protocollo Asl per queste persone". Lo ha detto l'assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Giovanni Pagano, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. E ha poi aggiunto: "Con l'assessora Menna ci siamo preoccupati di mettere in sicurezza i centri di prima accoglienza (Cpa) che accolgono 350 senza fissa dimora. Ci sono disagi multiproblematici come consumo di sostanze o altri problemi ed è difficile che si registrino sulla piattaforma. Manca un protocollo d'ingresso nei Cpa e ce lo stiamo inventando con i medici di base, non esiste un'idea per i vaccini ai clochard". Poi ha lanciato l'appello alle autorità sanitarie: "All'Asl chiedevamo che si vaccinasse il personale dei Cpa. È assurdo che si siano vaccinati come caregiver 30enni o personale universitario che non è andato in sede per un anno. Faccio un appello all'Asl affinchè si metta in campo un piano vaccinale per circa 2000 persone che vivono in strada. Abbiamo un'anagrafe molto dettagliata e quindi possiamo individuarli".(Ren)