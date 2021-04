Sardegna: allarme per pazienti fragili e non autosufficienti, campagna vaccinale dedicata non decolla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di segnalazioni da tutta la Sardegna: accedere alla vaccinazione per i pazienti "fragili" non è semplice e solo pochissimi delle 225 mila persone che fanno parte di questa categoria (66.257 estremamente vulnerabili e 158.364 vulnerabili under 70) sono state immunizzate. Manca un portale web a loro dedicato, sul modello di quello attivato per gli anziani. Il sistema messo a punto dall'assessorato regionale alla Sanità stabilisce che i pazienti "fragili" vengano convocati per il vaccino dalle unità operative e dai laboratori che li hanno in cura. Il Brotzu e l'Azienda ospedaliera universitaria hanno già diramato l'appello da diversi giorni ma dall'Ats sono partite finora pochissime telefonate alle persone in attesa di essere vaccinate. L'allarme è partito da sindaci ed associazioni e c'è anche chi fa lo sciopero della fame, come l'ex sindacalista Ignazio Cordeddu, 67 anni, di Selargius, nel cagliaritano. Coirdeddu, che ha alle spalle due ictus, non deambula, ha avuto 10 ricoveri al Brotzu, due in Stroke Unity, 6 in cardiologia e altri due in Chirurgia e Urologia ma non è stato ancora convocato per il vaccino: da qui la decisione di iniziare lo sciopero della fame. Anche l'Anci si muove: il presidente Emiliano Deiana ha scritto all'assessore alla sanità, Mario Nieddu per avere informazioni sulla campagna vaccinale dedicata alle persone fragili. Appelli sono arrivati anche dai consiglieri regionali del Parito democratico e di Liberi e uguali che chiedono spiegazioni sui ritardi nelle vaccinazioni a domicilio per i non autosufficienti. "Non sono tollerabili ulteriori ritardi", ha commentato invece la consigliera regionale M5s, Carla Cuccu. (Rsc)