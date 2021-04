Piemonte: formazione e tradizioni militari, istituito tavolo tecnico tra Torino e Modena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione degli allievi ufficiali dell’Esercito Italiano ha origini molto antiche e allo stesso tempo attuali, grazie anche ai corsi di laurea in Scienze Strategiche che oggi vengono erogati in accordo con l'Università di Torino, di Modena e Reggio Emilia. Questo il tema al centro dell’incontro tra il presidente della Regione, Alberto Cirio, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Giorgio Mulè, l’Assessore Fabrizio Ricca, il Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, e la Vice-Rettrice, Laura Scomparin. “La Scuola di Applicazione di Torino e l’Accademia di Modena rappresentano modelli di formazione che abbiamo il dovere di sostenere e rilanciare, soprattutto in questo periodo in cui le competenze specialistiche ma anche i valori del servizio alla Nazione e della dedizione al prossimo sono oltremodo indispensabili” dichiara l’on. Giorgio Mulè, sottosegretario di Stato alla Difesa, che prosegue: “A tal proposito, per valorizzare, aggiornare e allo stesso tempo razionalizzare questi percorsi d’eccellenza militare, ho deciso di avviare un tavolo di confronto fra gli Atenei, l’Esercito Italiano e le Regioni coinvolte che, in un tempo massimo di sei mesi, avrà l’obiettivo di definire nuovi accordi sull’armonizzazione e lo svolgimento dei programmi”. (segue) (Rpi)