Sardegna: da Consiglio comunale Cagliari via libera all'imposta di soggiorno

- Il Consiglio comunale di Cagliari ha dato il via libera all'imposta di soggiorno. Una decisione, quella dell'assemblea municipale, non facile, con particolare riferimento ai tempi e ai modi dell'applicazione del tributo. Il via libera è arrivato dall'intera maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Paolo Truzzu con la sola eccezione di Enrica Anedda (Fd'I) che si è astenuta, motivando la sua decisione col fatto che l'istituzione della tassa arrivi in un momento difficile e perché si tratterebbe di una decisione non condivisa con operatori. Critiche al provvedimento arrivano da Federalberghi Sud Sardegna che in una nota stampa ha contestato la mancanza di dialogo fra Comune e albergatori. Ha ribadito il suo no alla tassa prima del 2023 e ha chiesto un tavolo tecnico per la condivisione con gli operatori turistici e Comune. Per il sindaco Paolo Truzzu la tassa di soggiorno, ben lungi dall'essere un sacrificio richiesto ai cittadini, è un contributo richiesto ai turisti per migliorare la città. La tassa ammonterà a 2 euro per un massimo di 5 giorni per gli ospiti di un hotel a 4 stelle e di un euro per alberghi di classe inferiore e strutture extralberghiere. (Rsc)