Taranto: Mite, mai pronunciate né scritte le parole attribuite a Cingolani

- Il ministero della Transizione ecologica precisa in una nota: "Si smentisce categoricamente che il ministro Cingolani abbia mai detto o scritto le frasi che gli sono state attribuite in merito alla vicenda del ricorso ex Ilva presso il Tar di Lecce. Né nei documenti, né nelle interviste sono mai state pronunciate. Si chiede pertanto di rettificare, laddove dovessero essere state erroneamente attribuite. Si precisa, altresì, che il ricorso presentato contro la sentenza riguarda esclusivamente il pagamento delle spese, ritenute richieste indebitamente". (Com)