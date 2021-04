Napoli: assessore Pagano, drammatici i numeri del personale del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In emergenza vanno messe in campo misure straordinarie e per chi ha superato le due prove è necessario accelerare la procedura". Così l'assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Giovanni Pagano, durante la trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc ha commentato il caso del "Concorsone" indetto dalla Regione Campania. "So che c'è uno scontro Regione-Ripam - prosegue - e mi auguro si risolva presto. Siamo in una fase molto complessa e spero che Funzione pubblica e Regione superino i contrasti perché i numeri del personale del Comune sono drammatici, soprattutto a Napoli". (Ren)