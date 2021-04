Abruzzo: operazione Gdf Pescara, individuata società di informatica evasore totale per oltre 1 milione di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l'attività, anche in questi momenti di crisi, dei Reparti dipendenti dal Comando provinciale di Pescara della Gdf verso il contrasto di quegli illeciti economico-finanziari più gravi che incidono fortemente sul tessuto economico del territorio, depauperandolo di importanti risorse; perciò e ancor più, il contrasto alle frodi fiscali rappresenta una delle priorità dell'attività di indagine della Guardia di Finanza quale Polizia economico-finanziaria. Questa volta a finire nel mirino del gruppo Guardia di finanza di Pescara è stata una società attiva nel commercio all'ingrosso di Pc e software con sede nella provincia di Pescara. La società è emersa dalla costante attività di analisi effettuata con le innumerevoli banche dati disponibili, attività che ha consentito di rilevare una serie di anomalie tra le quali la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, risultando per le annualità 2017, 2018 e 2019 "evasore totale". Da qui è scattato l'alert che ha portato all'avvio di un'approfondita e complessa verifica fiscale. La conseguente attività di indagine è stata condotta sia con la disamina della documentazione contabile acquisita agli atti della verifica, sia con i pertinenti riscontri effettuati con l'ausilio delle varie banche dati in uso al Corpo e non da ultimo mediante i controlli di cosiddetta "coerenza esterna", coinvolgendo anche altri Reparti del Corpo su tutto il territorio nazionale. (segue) (Gru)