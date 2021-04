Credito: Mps, 10 milioni di finanziamento per Molino Casillo Spa con garanzia Italia di Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti standard qualitativi della materia prima, rispetto dell’ambiente e valorizzazione del territorio sono gli asset principali di un’azienda che negli anni ha fatto della sostenibilità un principio fondamentale per salvaguardare la natura e rispettare le persone che lavorano nei territori interessati dalle attività di Molino Casillo. La filiera corta, il risparmio di energia all’interno dei 14 stabilimenti e l’attenzione agli sprechi sono alcuni degli strumenti utilizzati per dare concretezza al proprio impegno. Grazie a un orientamento strategico fondato sulla sostenibilità in senso economico, sociale ed ambientale, dal 2019 l’azienda ha ottenuto la certificazione sulla sostenibilità Iscc plus. (segue) (Com)