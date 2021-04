Sardegna: al via progetto "Smart district", Tim per la digitalizzazione dei distretti industriali dell'isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il progetto 'Smart district' il gruppo Tim vuole accelerare la trasformazione digitale ed essere il motore dell'innovazione sul territorio - dichiara Renato Santucci, responsabile Sales Consumer and Small & Medium Centro di Tim -. Per questo mettiamo a disposizione dei distretti industriali della Sardegna, che rappresentano l'eccellenza produttiva italiana, tecnologie e competenze all'avanguardia in grado di assicurare uno sviluppo economico pienamente sostenibile. Le telecomunicazioni e il settore digitale possono fare molto per la ripartenza del Paese: il nostro obiettivo è rispondere concretamente ai bisogni e alle esigenze delle imprese locali, accompagnandole nel loro percorso di crescita". (Rsc)