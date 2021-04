Camorra: Cantalamessa (Lega), arresti nel Napoletano, vittoria nella lotta alla criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operazione condotta da Dda e carabinieri nelle scorse ore e che oltre ai 26 arresti, per traffico di stupefacenti nel napoletano, ha portato al sequestro di 50 milioni è la prova di quanto denunciamo da tempo. Esiste una relazione pericolosa tra le varie criminalità organizzate ed, in particolare tra camorra e 'ndrangheta, e la loro capacità di inserirsi nel tessuto economico e produttivo di città come Napoli, Salerno, Imperia, Cosenza, Ancona e Reggio Emilia". Così il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile dipartimento Antimafia nazionale Lega. "Complimenti alle forze dell'ordine che non hanno mai abbassato l'attenzione e stanno lottando, con evidenti risultati, contro uno dei peggiori mali del nostro Paese", aggiunge infine Cantalamessa..(Ren)