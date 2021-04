Credito: Mps, 10 milioni di finanziamento per Molino Casillo Spa con garanzia Italia di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha finalizzato un’operazione di finanziamento per 10 milioni di euro in favore della società pugliese Molino Casillo Spa - leader internazionale nel mercato degli sfarinati - con l’obiettivo di incrementarne il circolante e di fornire un supporto concreto per gli investimenti in corso. Il finanziamento - riferisce una nota di Mps - è stato garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19. Con un approccio innovativo basato sul lavoro del dipartimento di Ricerca e Sviluppo, Molino Casillo produce e distribuisce un’ampia gamma di farine e semole prodotte per rispondere a ogni esigenza e in grado di assicurare un risultato eccellente in ogni settore di utilizzo, proseguendo una tradizione iniziata nel 1958, anno di fondazione dell’azienda. (segue) (Com)