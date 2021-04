Sardegna: sospesa procedura finalizzata a rilascio concessione demaniale marittima per centrale eolica off shore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ichnusa Wind Power Srl ha presentato un progetto per la realizzazione di una centrale eolica off shore, con 42 "torri eoliche" altre 265 metri, su una superficie marina di 49 mila metri quadri, a circa 35 chilometri (circa 19 miglia marine) dalla costa dell'Isola di San Pietro e del Sulcis (Sardegna sud-occidentale). La potenza prevista è di 12 Mw ciascuna per complessivi 504 Mw, mentre "l'impianto eolico sarà formato da due sottoparchi costituiti da 21 turbine ciascuno. La distanza geometrica minima tra le singole turbine è 1800 metri". Le "torri" eoliche saranno galleggianti, e "costituiscono un innovativo sviluppo tecnologico del settore eolico che permette di realizzare parchi eolici offshore su fondali profondi". La durata prevista della centrale eolica sarebbe di 30 anni e il cavidotto di collegamento dovrebbe approdare sulla terraferma a Portoscuso. (segue) (Rsc)