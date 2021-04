Abruzzo: rabbia degli albergatori su turismo montano, per noi solo briciole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dunque - dicono gli aderenti all'associazione - queste misure devono essere riviste. Ora. Per far questo, intendono mobilitare e sensibilizzare l'insieme delle forze politiche e istituzionali: la loro richiesta, infatti, è finita sul tavolo oltre che degli esponenti del governo regionale, anche su quello dei gruppi consiliari a palazzo dell'Emiciclo e dei parlamentari abruzzesi. Sia di maggioranza che di opposizione, perché la battaglia andrà giocata su più tavoli. Quale sia ora la posta in ballo è facile capire dai numeri - tutti estremamente significativi - che il comparto nell'area degli Altopiani Maggiori e dei vicini Parco nazionale d'Abruzzo e Alta Valle del Sagittario mette sul piatto della bilancia: 42 milioni di fatturato annuo, 11 mila posti letto, 480 mila presenze, senza considerare il vasto indotto che attorno a tutto questo si muove. Ma soprattutto ben 1.400 dipendenti: una voce forse più delicata delle altre, per i rischi sociali e di coesione territoriale che l'occupazione comporta. Da qui la richiesta pressante "di correttivi al 'decreto Sostegni', affinché non vadano disperse le risorse in favore di alberghi e strutture ricettive". (Gru)