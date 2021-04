Giustizia: Laboccetta, mia petizione supera le mille adesioni, firmino de Magistris e De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avviato da soli 3 giorni da Napoli una petizione popolare per chiedere, dopo la clamorosa denuncia contenuta nel libro il Sistema, di Sallusti e Palamara, di costituire una Commissione di inchiesta sulle questioni della giustizia in Italia. La questione non e' più rinviabile”. Lo dichiara in una nota l'ex Deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “Ma il tema va affrontato partendo da una spinta dal basso - prosegue il presidente di Polo Sud - Vista la timidezza della classe parlamentare che vive il rapporto con l'ordine giudiziario con complesso e sudditanza. Occorre che sia il popolo a chiedere che la bilancia della giustizia ritrovi il suo doveroso equilibrio. Abbiamo già superato le 1000 condivisioni, per l'esattezza, mentre scrivo siamo a 1241. Cittadini di ogni fascia sociale e di ogni eta'. Rivolgo anche un appello alle Istituzioni della mia citta'. Al sindaco de Magistris, ed al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Volete gentilmente apporre anche il Vostro sigillo ad una iniziativa che va ben oltre gli schieramenti e le aree partitiche? Supera le appartenenze, anche perché il tema degli interminabili processi incide fortemente sugli aspetti economici della nostra societa'. La irragionevole durata dei processi incide per oltre il 2,5 per cento sul nostro Pil. De Magistris e De Luca non potete rimanere in silenzio su questi temi. Il popolo, a gran diritto, anche su queste vicende, ha diritto ad una risposta. La attendiamo”. (Ren)