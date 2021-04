Sardegna: aumentano i casi di positività al Covid-19 a Cagliari, +30 in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale dei positivi al Covid-19 a Cagliari è di 563, 36 quelli registrati nell'ultima settimana. Stabili i ricoveri in ospedale con 51 unità, uno in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono, invece, 518 i nuovi positivi dall'inizio di aprile, con una media giornaliera di 28,7. Lo ha reso noto il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu. Dal report del primo cittadino si evince che in città si sono registrati 30 nuovi contagi in sette giorni. (Rsc)