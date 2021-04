Giustizia: Laboccetta, già 700 firme per chiedere commissione parlamentare d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello da me lanciato per chiedere la nascita di una commissione d'inchiesta per far luce sulle tante opacità del sistema giustizia, e per giungere finalmente ad una vera riforma, è stato raccolto con entusiasmo da tantissimi cittadini. La petizione popolare partita da Napoli sta ricevendo adesioni da tutta Italia. Da Sud a Nord. In sole 48 ore abbiamo già pesantemente sfondato il muro delle 700 adesioni". Lo ha affermato in una nota l'ex deputato Amedeo Laboccetta: "Semplici cittadini, professionisti di tutte le categorie, imprenditori. Avvocati, medici, giornalisti, scrittori, magistrati, ex parlamentari, commercialisti, commercianti, sindacalisti, appartenenti alle forze dell'ordine. Insomma le adesioni arrivano da tutte le categorie. Tantissimi sono giovani. Colgo l'occasione per ringraziare il mitico Vittorio Sgarbi che ha condiviso la mia iniziativa dichiarandolo pubblicamente. E siamo solo alle prime battute" (Ren)