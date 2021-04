Campania: Pierro (Lega), valutare graduatoria esistente su concorsone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Lega comprendiamo e solidarizziamo con la protesta dei selezionati del concorsone in Regione Campania che hanno sostenuto già alcune prove e, che, stante il decreto 44, dovrebbero sottoporsi ad una ulteriore prova, al fine di completare la procedura concorsuale come previsto dal bando Ripam". E' quanto ha affermato il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro nel corso della seduta odierna della prima commissione della Regione Campania in merito alla vicenda del corso-concorso Ripam: "Sulla vicenda, tuttavia, si sono già espressi il ministro della Pa Renato Brunetta e il presidente della commissione Ripam, ribadendo che la procedura originaria prevista nel bando sarà semplificata con un sola prova scritta digitalizzata. Il quadro normativo dunque esula dalla competenza della prima commissione. Sarebbe opportuno, visto il poco tempo a disposizione per preparare l'esame, fissato per giungo e per consentire una più efficace preparazione, mettere a disposizione una "banca dati" più snella per procedure concorsuali come in altri concorsi". (segue) (Ren)