Def: Caparini (Conferenza Regioni), concreto sostegno ad ambizioso Piano di investimenti infrastrutturali

- Nell'ambito del Documento di economia e finanza 2021, un "altro fondamentale aspetto è il concreto sostegno dell'economia con un ambizioso piano di investimenti infrastrutturali". Lo ha evidenziato Davide Caparini, coordinatore della commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e assessore della regione Lombardia nel corso dell’audizione sul Def davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "Le Regioni si propongono quindi per un ruolo di 'hub', per essere un raccordo operativo e istituzionale col territorio nell’attuazione degli investimenti e per far rispettare i tempi richiesti dall’Europa", ha aggiunto. (Rin)