Def: Caparini (Conferenza Regioni), potenziare misure a favore turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Caparini, coordinatore della commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e assessore della regione Lombardia, ritiene che vadano "potenziate le misure a favore del comparto turismo che rappresenta oltre il 13 per cento del Pil italiano. In tal senso - ha detto nel corso dell’audizione sul Def davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato - servono interventi coordinati per la ripresa di un settore così importante e vitale per la nostra economia e che si riprenderà in modo più graduale". (Rin)