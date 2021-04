© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 40 persone in un ristorante per festeggiare un compleanno. E' successo a Marano di Napoli, dove i carabinieri hanno scoperto l'assembramento illecito e sanzionato tutti i presenti. Oltre alle sanzioni per i partecipanti anche il ristorante è stato chiuso per 5 giorni per aver contravvenuto alle disposizioni anti Covid-19.(Ren)