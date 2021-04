Campania: Patriarca (FI), grazie a ministro Carfagna evitato scippo fondi Ue al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il Meridione può contare su una significativa massa di risorse finanziarie, nell'ambito del Recovery plan, è per l'instancabile lavoro del ministro per il Sud, Mara Carfagna, al quale va riconosciuto il merito di aver lottato per evitare distrazioni di fondi a danno delle nostre regioni". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale.: "Per sgombrare il campo da dubbi e malintesi che hanno portato a sterili speculazioni, è bene ribadire che il Fondo sviluppo e coesione confluisce nel Recovery Plan del Mezzogiorno solo come anticipo. Ciò vuol dire, che a mano a mano che arriveranno i finanziamenti dell'Ue, il fondo sarà ricostituito e impiegato secondo la proporzione dell'80 per cento al Sud, e del 20% al Nord»". Patriarca ha aggiunto: "Quando si è insediato il governo Draghi, la quota destinata al Mezzogiorno arrivava a stento al 30%. E al Sud, nel Capitolo Cultura, era stata prevista una destinazione di fondi di appena il 13 per cento". Patriarca ha concluso: "Particolari che i detrattori ostinatamente nascondono confondendo per di più i soldi del React-Eu con quelli del Pnrr. Si tratta di due fondi completamente distinti: nel React-Eu italiano su 13,5 miliardi di euro, ne andranno al Sud addirittura 8,5. Un risultato che premia la tenacia e la capacità del ministro Carfagna".(Ren)