Rpt-Def: Anci, Comuni siano coinvolti per dare sostegno a famiglie ed imprese

Dal Def "si evincono due principali pilastri di intervento: la continuità nel sostegno alle famiglie ed alle imprese, in attesa che il piano vaccinale raggiunga gli obiettivi, ed il potenziamento e la messa a terra del Pnrr. I Comuni su entrambi possono e devono svolgere ruolo fondamentale di importanza". Lo ha affermato Alessandro Canelli, sindaco di Novara e rappresentante dell'Anci, nel corso dell'audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, sul Def. "Chiediamo, in attesa di definire il decreto maggio, un intervento che ci coinvolga direttamente per dare sostegno a tante famiglie" sia per quel che riguarda "gli alimenti ma anche su bollette, affitti o anche i centri estivi", ha aggiunto.(Rin)