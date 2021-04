Def: Caparini (Conferenza Regioni), piena collaborazione su ambiente e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Caparini, coordinatore della commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e assessore della regione Lombardia, ha annunciato "piena collaborazione in tutte le aree di intervento della futura programmazione economica e, in particolare, su ambiente e sostenibilità. Cogliamo con favore - ha detto nel corso dell’audizione sul Def davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato - la costituzione di un fondo pluriennale complementare al Pnrr che ci consentirà di finanziare interventi per la sostenibilità ambientale e la mitigazione del rischio quali, ad esempio, quelli per la qualità dell’aria e verso una crescita sostenibile. Il favorire la Green economy e quindi la lotta all’inquinamento - ha aggiunto - ci consentirà anche di superare alcune infrazioni europee, il cui costo è stimato fino a 2,3 miliardi di euro". (Rin)