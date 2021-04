Napoli: lavori alla Galleria della Vittoria, oggi sopralluogo tecnici Comune e Anas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è avvenuto il sopralluogo alla Galleria della Vittoria dei tecnici del Comune di Napoli con quelli di Anas per il "perfezionamento del progetto esecutivo dei lavori e in vista della formalizzazione dell'accordo di collaborazione tra Comune ed Azienda del gruppo Fs italiane". Così spiega una nota del Comune di Napoli. "Al sopralluogo con i rappresentanti di Anas - prosegue il comunicato - hanno partecipato l'assessore Alessandra Clemente, con i tecnici dell'Area Tecnica e del servizio strade e con il progettista incaricato. Il sopralluogo, possibile dopo il dissequestro dell'infrastruttura, è stato organizzato per monitorare lo stato della galleria e condividere le prossime attività. Stamani, inoltre, grazie alla collaborazione con Asia sono state ultimate anche le operazioni di pulizia della galleria per poter operare nelle condizioni migliori all'interno della struttura". (Ren)