Covid: controlli nel Napoletano, 362 sanzioni e 50 denunce nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'area metropolitana di Napoli sono stati svolti durante il fine settimana controlli delle Forze dell'ordine e delle polizie locali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In totale sono state controllate 12.886 persone, di cui 362 sanzionate e 50 denunciate, controllati 696 esercizi commerciali, di cui 14 sanzionati e 7 provvisoriamente chiusi. Nei servizi di controllo sono state complessivamente impiegate 4.283 unità di personale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Secondigliano e della Polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel rione Berlingieri e in piazza Giuseppe Di Vittorio, nel corso del quale sono state identificate 35 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 25 veicoli di cui 13 sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 28 violazioni del codice della strada. Gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell'Arma dei Carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti covid-19 nella zona dei “baretti”, via Caracciolo e via Partenope, hanno identificato 159 persone sanzionandone 2 per inottemperanza alle misure anti covid-19, poiché trovate fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione, controllato 27 veicoli e contestato 2 violazioni del codice della strada; in via Caracciolo sono stati sanzionati 2 esercizi commerciali per occupazione di suolo pubblico. (segue) (Ren)